ЗМІ: у Франції Саркозі звільнили з-під варти і пред’явили звинувачення

Президента Франції Ніколя Саркозі звільнили з-під варти після двох днів допиту у справі про ймовірне фінансування його президентської кампанії 2007 року покійним нині лівійським лідером Муаммаром Каддафі. Про повідомляють іноземні ЗМІ з посиланням на джерела.

Як повідомляє агентство AFP, Саркозі пред’явили звинувачення у корупції, незаконному фінансуванні кампанії і приховуванні лівійських державних грошей.

Напередодні стало відомо про затримання екс-президента Франції.

Розслідування у справі про фінансування кампанії Саркозі Муаммаром Каддафі триває вже понад п’ять років після того, як на сайті видання Mediapart з’явилося повідомлення з посиланням на колишнього представника лівійських спецслужб про те, що режим поваленого диктатора Муаммара Каддафі перевів 6 мільйонів доларів для фінансування передвиборної кампанії Саркозі.

Сам Саркозі неодноразово заперечував звинувачення.

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року. На президентських виборах 2012 року він програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Олланду.