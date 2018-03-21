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21 Березень 2018, Київ 23:26
Новини | Події

ЗМІ: у Франції Саркозі звільнили з-під варти і пред’явили звинувачення

Ніколя Саркозі

Президента Франції Ніколя Саркозі звільнили з-під варти після двох днів допиту у справі про ймовірне фінансування його президентської кампанії 2007 року покійним нині лівійським лідером Муаммаром Каддафі. Про повідомляють іноземні ЗМІ з посиланням на джерела.

Як повідомляє агентство AFP, Саркозі пред’явили звинувачення у корупції, незаконному фінансуванні кампанії і приховуванні лівійських державних грошей.

Напередодні стало відомо про затримання екс-президента Франції.
Розслідування у справі про фінансування кампанії Саркозі Муаммаром Каддафі триває вже понад п’ять років після того, як на сайті видання Mediapart з’явилося повідомлення з посиланням на колишнього представника лівійських спецслужб про те, що режим поваленого диктатора Муаммара Каддафі перевів 6 мільйонів доларів для фінансування передвиборної кампанії Саркозі.

Сам Саркозі неодноразово заперечував звинувачення.
Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року. На президентських виборах 2012 року він програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Олланду.

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