Недоторканість Савченко. Парламент розглядає подання ГПУ – Ранковий ефір Радіо Свобода

Росія без України. Зупинили програму економічної співпраці

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Недоторканість Савченко. Парламент розглядає подання ГПУ

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: директор Інституту світової політики Євген Магда, економічний оглядач журналу «Український тиждень» Любомир Шавалюк та політичний експерт Валерій Клочок; голова правління Інтернет асоціації України Олександр Федієнко, експерт лабораторії цифрової безпеки Вадим Гудима та старший науковий Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко; заступник голови парламентського регламентного комітету, народний депутат Олег Купрієнко, директор Інституту проблем радикалізму Костянтин Дикань, народний депутат України Юрій Береза та політолог Генадій Друзенко.