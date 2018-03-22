У Бельгії і Великобританії згадують жертв терористичних атак

Бельгія і Великобританія згадують 22 березня жертв терористичних атак, здійснених в 2016-му та 2017 роках цього ж дня. Очікується, що жалобні заходи відбудуться на території парламентського комплексу в Лондоні.

32 людини були вбиті і понад 300 зазнали поранень в результаті трьох скоординованих терактів в Бельгії 22 березня 2016 року – в аеропорту «Завентем» в Брюсселі і на станції метро в центрі бельгійської столиці. За атаку на летовищі взяло відповідальність угруповання «Ісламська держава».

У Лондоні 22 березня минулого року 5 людей загинули і 50 поранені, коли британець з ісламістськими поглядами врізався автомобілем у пішоходів на Вестмінстерському мосту в центрі Лондона, перед тим смертельно поранивши поліцейського. Ісламісти тоді теж взяли відповідальність за напад, але поліція вказала, що не знайшла доказів цього. Після подій 22 березня Британія була об’єктом ще чотирьох нападів.