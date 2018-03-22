Двоє іноземців заблукали в горах: їх вже знайшли, стан – задовільний

На Прикарпатті рятувальники отримали повідомлення, що у Верховинському районі 21 березня заблукали двоє іноземних туристів – громадяни Польщі та Іспанії, після розшукових робіт обох знайшли ввечері того ж дня, повідомили в Івано-Франківській ОДА. Згідно з повідомленням, 26-річний поляк і 24-річна іспанка збилися з маршруту під час спуску з гори Піп Іван до села Дземброня.

«О 20:20 на схилі гори Вухатий камінь рятувальники знайшли туристів у задовільному стані. Їх провели до полонини Смотрич, де спільно з рятувальниками тимчасово зупинилась для перепочинку та ночівлі у пристосованій для перебування людей дерев’яній «колибі», – йдеться у повідомленні.

Зранку туристів з полонини провели до села Дземброня.

Раніше сьогодні рятувальники закликали українців не виходити у гори під час оголошення лавинної небезпеки.

«Щодня зусиллями гірських аварійно-рятувальних формувань ДСНС України, загальна чисельність яких складає понад 170 фахівців, здійснюються роботи з пошуку і порятунку людей», – повідомили рятувальники.

За даними відомства, від початку року в місцях обслуговування гірськими рятувальними підрозділами ДСНС врятували 390 людей.