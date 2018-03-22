Київрада проголосувала за присвоєння аеропорту «Київ» імені Сікорського

Київська міська рада проголосувала за присвоєння міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) імені авіаконструктора Ігоря Сікорського, повідомляє прес-служба столичної мерії.

«Ми пройшли всі процедури щодо присвоєння аеропорту «Київ» (Жуляни) імені авіаконструктора Сікорського. Ми маємо згоду трудового колективу, комісія з питань найменувань підтримала цю ініціативу, громадські обговорення пройдені. Три профільні комісії Київради підтримали цей проект рішення», – розповів заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Ігор Сікорський – авіаконструктор українського походження, який народився у 1889 році. Був засновником компанії Sikorsky Aircraft, автором літаків великих габаритів, зокрема Sikorsky S-29-A, конструктор першого в США літака-амфібії.

Навчаючись у Київському політехнічному інституті, спроектував і побудував кілька гелікоптерів, літаків-біпланів.