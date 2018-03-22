У 2017 році до України навчатися найбільше студентів приїхали з Індії – МОН

В Україну сьогодні майже 30% іноземних студентів приїжджають з пострадянських держав, але у 2017 році навчатися найбільше приїхало молоді з Індії, повідомляє прес-служба Міністерство освіти і науки.

За даними міністерство, зараз в Україні навчається понад 66 тисяч іноземних студентів, у 2011 році їх було понад 53 тисяч.

«Це для нас позитивний та знаковий сигнал – нам вдається вийти за межі пострадянської зони комфорту. Лише упродовж двох минулих років кількість українських вищих навчальних закладів, де навчаються іноземні студенти, зросла зі 185 до 228. У 2017 році було видано майже 40 тисяч (39905 – ред.) запрошень на навчання. І це удвічі більше, ніж ще у 2015-му», – повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

У МОН стверджують, що бренд «Study in Ukraine» стає впізнаваним, в 2017 році можливість навчання в Україні для іноземних абітурієнтів представили в Індії, Марокко, Лівані, Азербайджані, Туреччині, Польщі, Туркменістані.