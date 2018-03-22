ЄБРР планує надати Грузії, Молдові й Україні до 1,1 мільярда євро на розвиток бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Євросоюз планують збільшити обсяг підтримки програм малого та середнього бізнесу (МСБ) в Грузії, Молдові та Україні до 1,1 мільярда євро, повідомляє прес-служба ЄБРР.

«Ми раді оголосити про розширення нашої успішної програми доступу до фінансування підтримки реформ, важливих для функціонування глибокої та ворохобної зони вільної торгівлі», – сказала заступник генерального директора з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення Єврокомісії Катаріна Матернова.

За її словами, кредитна лінія EU4Business-EBRD дозволила малому і середньому бізнесу в таких сфері виробництва, роздрібної торгівлі, сільського господарства, транспорту, послуг і охорони здоров’я поліпшити свою продукцію, посилити свій експортний потенціал і застосувати стандарти та технічні норми ЄС.

Кредитна програма EU4Business-EBRD – спільна програма ЄБРР і ЄС діє з вересня 2016 року. У рамках цієї програми понад 100 грузинських компаній отримали 60 мільйонів євро.

EU4Business-EBRD також доступна в Молдові і незабаром буде запущена в Україну.