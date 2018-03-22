У Конгресі США схвалили збільшення видатків на підтримку України – посольство

Палата представників Конгресу США схвалила закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, який збільшує видатки на підтримку України, повідомили у посольстві України в США.

За даними посольства, розмір фінансової допомоги України на 2018 фінансовий рік збільшено у порівняні з минулим роком, зокрема, видатки на військово-технічну допомогу збільшено на 50 мільйонів – до 200 мільйонів доларів.

Перед набранням чинності закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і підписаний президентом США.

Напередодні лідери республіканців і демократів у Конгресі США погодили проект бюджету до закінчення фінансового року – 30 вересня 2018 року. За даними посольства, загальний обсяг допомоги Україні визначено в обсязі 620 мільйонів 700 тисяч доларів, що перевищує відповідний минулорічний кошторис.

У грудні 2017 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік з виділенням 350 мільйонів доларів на військову допомогу Україні/