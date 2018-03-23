Савченко затримана. Суд розглядає подання на арешт – Ранковий ефір Радіо Свобода

«Круті пацани». Трамп і Путін хочуть зустрітися

Помста депутатів. Декларації для активістів лишаються

Савченко затримана. Суд розглядає подання на арешт

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков та експерт-міжнародник Українського інституту аналізу і менеджменту політики Володимир Воля; голова НАЗК Наталія Корчак, виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, директор центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерій Димов та віце-президентка із політико-економічних досліджень Наталія Шаповал; адвокат Ілля Новіков, політолог Олексій Якубін та адвокат Віктор Чевгуз.