Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Березень 2018, Київ 12:16
Новини | Політика

Політичні формування не є «предметом зацікавленості» поліції – НПУ про слідчі дії в АТЕКу

У Національній поліції України підтверджують проведення слідчих дій на заводі АТЕК у Києві, де, за заявами політичної партії «Національний корпус», розташований її «хаб». Водночас речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі Радіо Свобода заявив, що жодні політичні чи громадські формування, які можуть перебувати на території заводу, «не є предметом зацікавленості з боку Національної поліції».

«Національна поліція в рамках кримінального провадження, яке розслідує Головне слідче управління, за санкцією суду проводить виїмку документації в адмінбудівлі офісу заводу АТЕК. Жодні політичні чи громадські формування, які можуть перебувати на території заводу АТЕК, не є предметом зацікавленості з боку Національної поліції», – сказав Тракало.

Подробиці він пообіцяв надати пізніше.

Вранці 23 березня «Нацкорпус» заявив про блокування спецпідрозділом поліції приміщення свого «хабу, дозвільного розвитку й функціонування громадських організацій Азовського руху».

Минулого року Шевченківський районний суд Києва на клопотання Служби безпеки України наклав арешт на тренувальну базу полку «Азов» на заводі АТЕК.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG