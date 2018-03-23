Політичні формування не є «предметом зацікавленості» поліції – НПУ про слідчі дії в АТЕКу

У Національній поліції України підтверджують проведення слідчих дій на заводі АТЕК у Києві, де, за заявами політичної партії «Національний корпус», розташований її «хаб». Водночас речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі Радіо Свобода заявив, що жодні політичні чи громадські формування, які можуть перебувати на території заводу, «не є предметом зацікавленості з боку Національної поліції».

«Національна поліція в рамках кримінального провадження, яке розслідує Головне слідче управління, за санкцією суду проводить виїмку документації в адмінбудівлі офісу заводу АТЕК. Жодні політичні чи громадські формування, які можуть перебувати на території заводу АТЕК, не є предметом зацікавленості з боку Національної поліції», – сказав Тракало.

Подробиці він пообіцяв надати пізніше.

Вранці 23 березня «Нацкорпус» заявив про блокування спецпідрозділом поліції приміщення свого «хабу, дозвільного розвитку й функціонування громадських організацій Азовського руху».

Минулого року Шевченківський районний суд Києва на клопотання Служби безпеки України наклав арешт на тренувальну базу полку «Азов» на заводі АТЕК.