Кольоровий сніг на півдні Одещини не є небезпечним – попередні висновки експертів

Кольоровий сніг, який випав у кількох населених пунктах на півдні Одеської області, за попередніми висновками фахівців Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії, не є небезпечним. Про це Радіо Свобода повідомив мер Ізмаїл Андрій Абрамченко.

У цьому місті в Одеській області сніг сьогодні жовтого кольору. В інших населених пунктах на півдні регіону – рожевий, свідчать користувачі соціальних мереж.

За словами Абрамченка, територіально площа покриття кольоровим снігом велика: Ренійський, Кілійський, Ізмаїльский райони. «Аж до Татарбунар (райцентр на Одещині – ред.)», – зауважив він.

Також він повідомив, що експерти Дунайської гідрометобсерваторії характеризують опади, що випали, як «нормальні за кислотністю» (pH = 6,7), тобто не кислотні і не лужні, з додатком піску та глини.

Проте, як зазначив Андрій Абрамченко, зразки снігу додатково доправили в лабораторію в Одесу.

Днями кольоровий сніг випав у деяких частинах окупованої території Донбасу, що також активно обговорювали в соцмережах.