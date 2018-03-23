У мерії Харкова проводять обшуки – прокуратура

СБУ, поліція й прокуратура проводять обшуки в одному з департаментів Харківської міської ради, повідомила прес-служба прокуратури Харківщини у Facebook.

Правоохоронці зазначили, що обшуки стосуються розслідування провадження, відкритого за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

«Метою вказаних слідчих дій є відшукання документації та інших даних, пов’язаних з проведенням реконструкції спортивних об’єктів у Харкові», – заявили в прокуратурі.

Згідно з повідомленням правоохоронці проводять близько 20 обшуків, як у робочих кабінетах працівників департаменту, так і за місцем мешкання можливих фігурантів провадження.

Харківська міська рада наразі не коментувала обшуки.