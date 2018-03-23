ЗМІ: у супермаркеті на півдні Франції невідомий захопив заручників

Озброєний чоловік відкрив стрілянину і взяв заручників в супермаркеті в невеликому місті на півдні Франції. Як повідомили французькі ЗМІ 23 березня, нападник оголосив себе прихильником екстремістської організації «Ісламська держава».

У Twitter МВС Франції з'явилося повідомлення про поліцейську операцію в комуні Треб. Про число заручників поки що немає ніякої інформації.

За повідомленнями з правоохоронних структур, на які посилається агентство AFP, при захопленні заручників був поранений поліцейський. На місце події прибув антитерористичний підрозділ французької жандармерії, район оточений.