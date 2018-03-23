Держкомтелерадіо не рекомендує ввозити в Україну дві книги Азарова

Державний комітет телебачення та радіомовлення України двома книгами екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова доповнив перелік видань не рекомендованих до ввезення в Україну.

Як повідомляється на сайті комітету, перелік видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терактів, посягання на права і свободи людини, розширено до 165 книг.

До списку, серед інших, внесені книги «Украина на перепутье. Записки премьер-министра» і «Уроки майдана. Украина после переворота» Миколи Азарова, обидві видані в Росії.

Після вбивств активістів на Майдані у лютому 2014 року на той час прем’єр-міністр Микола Азаров покинув територію України. За останніми даними, він перебуває в Росії.

У 2015 році в Росії Микола Азаров оголосив про створення «комітету порятунку України». Як тоді заявив Азаров, комітет має намір вимагати дострокових президентських, парламентських і місцевих виборів.

Щодо Азарова в Україні розслідується низка кримінальних проваджень.

