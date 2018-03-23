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23 Березень 2018, Київ 18:31
Новини | Суспільство

У Чехії відкрили виставку скульпторки Марії Леонтович, племінниці українського композитора

Марія Леонтович (сидить у центрі) під час відкриття виставки, фото посольства України в Чехії

У музеї міста Розтоки біля Праги відкрилася персональна виставка відомої в Чехії скульпторки Марії Леонтович-Лошак, яка є племінницею українського композитора Миколи Леонтовича.

«Представлені на виставці твори розкривають широке коло інтересів Марії Леонтович – від анімалістичної пластики, інтерес до якої проявився під впливом професора Української студії пластичного мистецтва Костя Стаховського, до малярських творів і графіки», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На виставці, яка відкрилася 22 березня, відбулася зустріч з Марією Леонтович, яку привітали друзі – чехи і українська громада.

Марія Леонтович-Лошак народилася в Празі у 1927 році, навчалася в Українській студії пластичного мистецтва в Празі, а також в Чеській академії образотворчого мистецтва. Вона є володаркою престижних премій, майже за кожну свою роботу отримувала нагороди.

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