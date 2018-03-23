В Україні завтра діятиме антициклон, буде сонячно – синоптик

В Україні завтра, 24 березня, діятиме антициклон, буде сонячно.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, температура вдень до 1-5 градусів тепла, але місцями може бути до 3 градусів морозу.

За її даними, у Києві на вихідних суттєвих опадів не буде.

«Вночі підморожуватиме, будьте уважними, кому треба в дорогу саме у нічні години, дороги і тротуари можуть бути небезпечно слизькими. А вдень – насолоджуйтесь сухою погодою, приємними, хоча й маленькими «плюсами» та навіть пухнастим березневим сонцем», – написала Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За даними Укргідрометцентру, 24 березня у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями, вночі та вранці мокрий сніг, вдень без опадів, вдень до 3 градусів тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вдень 0-5 градусів тепла.