МОН: усі перші класи в Україні отримають набори LEGO для навчання

Усі перші класи в Україні, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, безкоштовно отримають набори LEGO, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

МОН очікує, що ці набори допоможуть впроваджувати ігрові методи навчання в освітній процес.

Надання таких наборів передбачає меморандум про взаєморозуміння, який підписало МОН і The LEGO Foundation. Документ передбачає, що компанія безкоштовно забезпечить наборами усі перші класи (близько 17 тисяч шкіл з усієї України) протягом 2018-2019 року.

«Це один із наймасштабніших проектів The LEGO Foundation зараз. Ми віримо, що завдяки цій співпраці ми зможемо підтримати зміни, які відбуваються в початковій школі в межах реформи освіти», – сказав віце-президент The LEGO Foundation, голова програми «Спільноти навчання через гру» Каспер Оттоссон Канструп.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич вважає, що ці набори допоможуть дітям з кожної української школи опановувати матеріал інтерактивно і цікаво, а вчителі матимуть більше можливостей стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб.

«Просто уявіть собі, ці набори отримають усі українські школи. Це будуть школи і в великих містах, і в маленьких містечках; і в центральній Україні, і в гірських районах західної України, і на лінії зіткнення на Сході. Це дуже серйозна допомога для нас», – сказала Гриневич.

Планується, що набори для 100 шкіл потраплять в Україну до 31 березня 2018 року, перші класи отримають набори «Шість цеглинок» для кожного учня та по набору «LEGO Play Box» на кожен такий клас.