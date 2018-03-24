Росія: близько тисячі людей протестують проти сміттєвого полігону біля Москви

Близько тисячі жителів Волоколамська, що за 100 кілометрів від столиці Росії, Москви, вийшли на мітинг до будівлі адміністрації з вимогою закрити сміттєвий полігон, через викиди якого отруїлися діти.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, телеканалу «Настоящее время», протестувальники пов’язали на одяг рожеві стрічки – на підтримку школярки Тані, що стала відомою в інтернеті після іншого стихійного мітингу 21 березня.

Мер Волоколамська Петро Лазарев пообіцяв ліквідувати полігон. Після переговорів з адміністрацією міста місцевий активіст, який брав участь в нараді, Артем Любимов розповів, що поки полігон «Ядрово» не закриють, але звозити будуть тільки місцеве сміття.

Місцеві жителі заявляють, що мають намір надалі домагатися закриття полігону.

21 березня в центральну районну лікарню Волоколамська звернулися близько півсотні дітей з різних шкіл міста зі скаргами на нудоту і головний біль. У місті відчувався різкий запах сірководню. У прес-службі місцевої адміністрації підтвердили, що в ніч на 21 березня стався черговий викид газу зі сміттєвого полігону.

23 березня голова Волоколамського району Московської області Євгена Гаврилова відправив у відставку губернатор області Андрій Воробйов.

Через кілька годин біля лікарні Волоколамська, куди доставили дітей, зібралися більше сотні людей – вони зустріли губернатора Московської області Андрія Воробйова з криками «Ганьба», «У відставку». Воробйову вдалося вийти з кільця людей тільки через 10-15 хвилин. До лікарні приїхали співробітники ОМОНу.

Під час протесту 10-річна Таня Лозова у рожевій шапці і куртці показала пальцем на Воробйова і провела рукою по горлу. Відеозапис цього став популярним в інтернеті.

Дівчинка пізніше пояснила російським ЗМІ свій жест. За словами Лозової, вона мала на увазі, що влада «вбиває» людей і що сміттєзвалище треба закрити, щоб люди знову могли нормально дихати.

У минулому місцева влада обіцяла «модернізувати» полігон, але відмовлялася закривати його.