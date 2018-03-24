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24 Березень 2018, Київ 18:55
Новини | Міжнародні

В Італії обрали спікерів нижньої і верхньої палат парламенту

Кандидата від правої партії «Вперед, Італія» Марію Елізабетту Альберті Казеллаті обрано в суботу головою верхньої палати парламенту Італії, а Роберто Фіко з руху «П’ять зірок» спікером нижньої палати – Палати депутатів.

За підсумками проведених раніше в березні виборів жодна з політичних сил Італії не отримала більшості в парламенті. Правоцентристи і рух «П’ять зірок» вирішили укласти угоду, щоб розподілити поміж собою посади спікерів у палатах.

Обрання спікерів відкриває шлях для офіційних консультацій щодо формування уряду, які будуть проходити за посередництва президента Серджо Маттарелли, і, як очікується, розпочнуться на початку наступного місяця.

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