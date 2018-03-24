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24 Березень 2018, Київ 21:49
Новини | Суспільство

У світі проходить акція «Година Землі»

Столиця Франції Париж є активним учасником «Година землі», фото архівне

У суботу у світі відбувається глобальна акція «Година землі», ініціатори якої закликають на годину вимкнути світло у помешканнях, організаціях, на будівлях.

Всесвітній фонд природи (WWF) в Україні закликав українців також обійтися без світла упродовж години до 21:30 за київським часом. Мета – економія ресурсів планети.

За даними українського відділення WWF, 24 березня ввечері у темряву поринули «Золоті ворота» та монумент Батьківщина-Мати, будівлі окремих готелів та підприємств.

Раніше сьогодні світло культових об’єктів вимкнули в Австралії, Японії, Сінгапурі та Індонезії.

Акція «Година Землі» щорічно відбувається в останню суботу березня.

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