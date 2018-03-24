На місці сидячого протесу в Афганістані прогримів вибух, є жертви

На місці сидячого протесту в столиці Афганістану Кабулі 24 березня прогримів вибух, в результаті якого одна людина загинула і 13 зазнали поранень, повідомили офіційні особи.
Вибух стався в районі неподалік стадіону Газі. За даними поліції, вибухнув саморобний вибуховий пристрій біля намету активістів.
Відповідальності за вибух ніхто на себе не взяв.
Сидячий протест в Кабулі розпочався на початку місяця на підтримку пакистанських пуштунів, які почали раніше протестувати в Ісламабаді через дії пакистанської поліції.
Приводом для протестів стало вбивство 27-річного Накібулли Мехсуда, який працював моделлю в Пакистані. Його застрелили поліцейські в Карачі, заявивши про причетність до «Талібану». Але родина загиблого спростувала всі звинувачення. Пакистанські демонстранти через це вимагають арешту керівника поліції. Протестувальники також закликають припинити, як вони висловлюються, переслідування етнічних пуштунів.
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