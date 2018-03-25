Померла перша переможниця «Євробачення»

Перша переможниця пісенного конкурсу «Євробачення» Ліс Асія померла у віці 94 роки. Асія виграла приз, представляючи в 1956 році Швейцарію з піснею «Рефрен».

Організатори конкурсу оголосили, що вона померла 24 березня у Цюріху. «Євробачення» називає її «першою леді» конкурсу і додає, що проведе в найближчі дні заходи на вшанування Ліс Асії.

«Уся родина «Євробачення» висловлює співчуття родичам Ліс», – вказано в заяві.

Асія виграла перший в історії «Євробачення» конкурс у швейцарському місті Лугано.

Вона мала довгу співпрацю з конкурсом, була почесним гостем на його 30-річчя у Швеції в 1985 році, а в 2005 році Ліс Асія виступила на святкуванні 50-річчя «Євробачення».