Бойовики здійснили 13 обстрілів на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 24 березня підтримувані Росією бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових.

За цими даними, на Донецькому напрямку під вогнем опинилися українські укріплення поблизу Кам’янки, Лебединського, Новотроїцького, Старогнатівки, Павлополя та шахти «Бутівка», а на Луганському напрямку – позиції поблизу Троїцького та Щастя.

«Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 24 березня.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.