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25 Березень 2018, Київ 11:06
Новини | Міжнародні

Білоруси відзначають 100-річчя проголошення Білоруської Народної Республіки

Головна сцена «Свята Незалежності», Мінськ, Білорусь, 25 березня 2018 року

У Білорусі 25 березня відбуваються заходи з нагоди неофіційного свята «День волі» – з нагоди 100-річчя від дня проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки. Цього року вперше за час правління Олександра Лукашенка влада не перешкоджає відзначенню історичної дати, натомість сприяє концертам в обласних центрах та великих містах.

Але влада, як це було і в попередні роки, не дозволяє опозиціонерам провести їхні заходи у великих містах. У Мінську та на шляху до столиці були затримані активісти, що входять до оргкомітету з відзначення 100-річчя Білоруської Народної Республіки.

Мітинг-концерт у Мінську розпочнеться 25 березня о 13:00. За словами організаторів, у заході очікується участь не менш як 20 тисяч людей.

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