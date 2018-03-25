Білоруси відзначають 100-річчя проголошення Білоруської Народної Республіки

У Білорусі 25 березня відбуваються заходи з нагоди неофіційного свята «День волі» – з нагоди 100-річчя від дня проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки. Цього року вперше за час правління Олександра Лукашенка влада не перешкоджає відзначенню історичної дати, натомість сприяє концертам в обласних центрах та великих містах.

Але влада, як це було і в попередні роки, не дозволяє опозиціонерам провести їхні заходи у великих містах. У Мінську та на шляху до столиці були затримані активісти, що входять до оргкомітету з відзначення 100-річчя Білоруської Народної Республіки.

Мітинг-концерт у Мінську розпочнеться 25 березня о 13:00. За словами організаторів, у заході очікується участь не менш як 20 тисяч людей.