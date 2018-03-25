Синоптики очікують на руйнування криги на українських водоймах – ДСНС

На річках та водосховищах країни впродовж наступного тижня очікується поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя – руйнування та очищення від льоду. Такі дані Українського гідрометцентру наводить 25 березня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«З 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги», – вказують рятувальники.

У зв’язку з цим фахівці радять не виходити на тонку кригу під час потепління.