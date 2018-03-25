У Білорусі затриманий лідер опозиції Статкевич і десятки активістів

У Білорусі поліція 25 березня затримує прихильників опозиції, які прагнуть у не санкціонований владою спосіб відзначити «День Волі» – неофіційне свято з нагоди 100-річчя від дня проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.

За повідомленням білоруської служби Радіо Свобода, затримання розпочалися за кілька днів до ювілею і тривають у неділю. Лише в Мінську затримані близько 30 людей. За деякими даними, затриманий і лідер опозиції Микола Статкевич. Перед тим він повідомляв, що побоюється виходити зі свого будинку, оскільки будівля оточена співробітниками спецслужб.

Поліція не дозволяє розгортати національні біло-червоно-білі прапори та політичні гасла. Затримання відбуваються не лише в Мінську, а й у інших білоруських містах.

У Білорусі цього року вперше за час правління Олександра Лукашенка влада не перешкоджає відзначенню історичної дати, натомість сприяє офіційно схваленим концертам в обласних центрах та великих містах.

Мітинг-концерт у Мінську розпочнеться 25 березня о 13:00 (час збігається з київським). За словами організаторів, у заході очікується участь не менш як 20 тисяч людей.