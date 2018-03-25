У Кишиневі відзначають «Сторіччя великого возз’єднання» Бесарабії з Румунією

У столиці Молдови Кишиневі 25 березня відбувається багатотисячна хода на честь «Сторіччя великого возз’єднання» Бесарабії з Румунією. Маніфестація організована кількома групами прихильників об’єднання з Румунією в Молдові та за кордонами цієї країни.

За повідомленням молдовської служби Радіо Свобода, серед учасників заходу є і мери 130 муніципалітетів, які підписали символічну декларацію про союз із Румунією.

У Бухаресті ввечері 24 березня також відбувся концерт, присвячений сторіччю історичних подій.