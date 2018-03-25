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25 Березень 2018, Київ 14:06
Новини | Міжнародні

У Кишиневі відзначають «Сторіччя великого возз’єднання» Бесарабії з Румунією

Акція прихильників об’єднання з Румунією, Кишинів, Молдова, 25 березня 2018 року

У столиці Молдови Кишиневі 25 березня відбувається багатотисячна хода на честь «Сторіччя великого возз’єднання» Бесарабії з Румунією. Маніфестація організована кількома групами прихильників об’єднання з Румунією в Молдові та за кордонами цієї країни.

За повідомленням молдовської служби Радіо Свобода, серед учасників заходу є і мери 130 муніципалітетів, які підписали символічну декларацію про союз із Румунією.

У Бухаресті ввечері 24 березня також відбувся концерт, присвячений сторіччю історичних подій.

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