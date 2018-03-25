Телеканал «Росія-24» показав «бойовий лазер» із каналізаційною трубою

Державний телеканал «Росія-24» у сюжеті про російські військові лазери «нового типу» показав установку, обладнану каналізаційною та димохідними трубами. На це звернув увагу портал Defence Blog.

Навіщо в конструкції лазера були використані такі труби, точно невідомо. У Defence Blog припускають, що це могло бути зроблено для захисту чутливих елементів нової системи.

У сюжеті «Росії-24» йдеться про лазери, які нібито пройшли державні випробування і поставлені на озброєння російської армії. Сюжет під назвою «Лазер захистить росіян від ворогів і хвороб» був опублікований 11 березня. За кілька днів до цього про розробку в Росії бойового лазерного комплекса заявив президент країни Володимир Путін.

Тоді ж у посланні Федеральним зборам російський лідер розповів про нову ядерну зброю. Ці слова Путіна були проілюстровані комп’ютерним роликом 11-річної давності, а ядерна ракета на відео вражає місто Сент-Пітерсберг у штаті Флорида в США.