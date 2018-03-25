Молдова: у Кишиневі тисячі людей відзначили 100-річчя об’єднання Бессарабії й Румунії

У столиці Молдови Кишиневі тисячі людей відзначили 100-річчя об’єднання Бессарабії й Румунії.

Захід на площі Великого національного зібрання був організований групами з Молдови та Румунії, які закликають до об’єднання цих двох країн.

Організатори заявляють, що в акції взяли участь близько 100 тисяч людей, водночас поліція повідомляє про сім тисяч.

Під час заходу його організатори зачитували «декларацію єдності». Серед спікерів був колишній президент Румунії Траян Бесеску. Він заявив, що інтеграція Румунії і Молдови є «єдиним шляхом» повернути собі гідність.

27 березня 1918 року колишня провінція Російської імперії Бессарабія, яка розташована на сучасних теренах України і Молдови, об’єдналася з Румунським королівством. Пізніше, під час Другої світової війни, Бессарабія була анексована Радянським Союзом.

Молдова, на відміну від Румунії, не планує офіційних заходів з нагоди річниці об’єднання. Молдовський президент Ігор Додон, який має проросійські погляди, відкидає заклики до об’єднання його країни з Румунією.