За чотири роки сайт проекту Крим.Реалії відвідали майже 100 мільйонів людей

25 березня Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода, виповнилося чотири роки. За цей час сайти Крим.Реалії відвідали майже 97 мільйонів осіб, які читали та дивилися понад 173 мільйони сторінок із контентом Крим.Реалії.

Зараз кримська команда Радіо Свобода випускає три інформаційних сайти: російською (Крым.Реалии), українською (Крим.Реалії) і кримськотатарською мовами (Qırım.Aqiqat), готує дві щотижневі телевізійні програми з унікальним кримським контентом – «Крим.Реалії» українською мовою на загальнонаціональному каналі новин 24 і «Крым.Реалии» російською мовою на міжнародному телеканалі «Настоящее Время».

У вересні 2015 року кримська команда спільно з Українським Радіо запустила Радіо Крим.Реалії, що транслює свої передачі на середніх хвилях на більшу частину території Криму, південний схід України і передгірні райони Північного Кавказу Росії, а з вересня 2017 року спільно з «Радіо кримських громад» – цілодобовий канал Радіо Крим.Реалії на частоті 105,9 FM, який можна слухати на півночі, північному сході й у центрі Криму.

Проект з'явився після анексії Росією Кримського півострова.

Крим.Реалії є частиною некомерційної незалежної медіакорпорації Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), що фінансується Конгресом США через гранти, що надаються Радою директорів BBG (Broadcasting Board of Governors). RFE/RL керується законодавством США для надання точного, об'єктивного і професійного журналістського продукту для своєї аудиторії. Американським чиновникам, включно з керівником Ради директорів BBG, заборонено втручатися в журналістську подачу інформації RFE/RL.

Наша місія полягає в просуванні демократичних цінностей та інститутів шляхом звернення до аудиторії тих країн і територій, де свобода преси обмежена владою або поки ще не стала нормою громадського життя. RFE/RL поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення, відео) для аудиторії понад 20 країн Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Близького Сходу на майже 30 мовах.