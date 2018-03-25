Правозахисники не можуть знайти слід кримчанина, який зник у Росії у 2014 році

Московські правозахисні організації не можуть знайти слід кримчанина Ескендера Ібраїмова, який зник у Росії у 2014 році, пишуть журналісти Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

«Отримали відповідь… Поліцією не затримувався, у медичні установи не надходив. Нам рекомендували звернутися ще до лінійного відділу поліції Київського вокзалу. Ми направили туди запит, але відповідь не надійшла», – сказала представниця комітету «Громадянське сприяння» Олена Буртина.

Президент «Товариства політичних емігрантів Центральної Азії» в Москві Бахром Хамроєв також звернувся із запитом з приводу зникнення Ібраїмова до прокуратури Москви.

«Відповідь була, що здійснюється перевірка. Після цього листування припинилося», – пояснив Хамроєв.

Він висловив припущення, що Ібраїмова викрали спецслужби і зараз його утримують в одній із «таємних в'язниць».

Житель Сімферополя Ескендер Ібраїмов разом з дружиною залишив Крим незабаром після анексії півострова Росією. Проживав у Вінницькій області, потім переїхав до Вінниці. У червні 2014 року Ібраїмов поїхав до Москви для зустрічі з бізнес-партнером потягом «Львів-Москва». Після перетину російсько-українського кордону телефонний зв'язок з ним обірвався і з того часу його місце перебування невідоме. Дружина й мати Ібраїмова звернулися із заявами в правоохоронні органи України й Росії щодо його зникнення.