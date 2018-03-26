У Єгипті стартують вибори президента

У Єгипті 26 березня починаються вибори президента країни. За попередніми прогнозами, чинний глава держави Абдель Фаттах ас-Сісі має найвищі шанси вдруге обратися на чотирирічний термін.

Голосування триватиме три дні в умовах підвищених заходів. Офіційні результати, як очікується, будуть оголошені 2 квітня.

Дільниці працюватимуть протягом 12 годин щодня для участі в голосуванні для понад 60 мільйонів зареєстрованих виборців.

Суперником ас-Сісі є непопулярний в політичних колах кандидат Муса Мустафа Муса, який раніше був представником кампанії чинного президента. Він стверджує, що не є «маріонеткою» ас-Сісі.

63-річний Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що то не його вина, що немає серйозного суперника.

Єгипетський осередок екстремістського угруповання «Ісламська держава» пригрозив нападами на місця, пов’язані з виборами.