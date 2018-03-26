Іран називає «ганьбою» призначення Болтона радником з нацбезпеки США

Іран критикує рішення президента США Дональда Трампа призначити Джона Болтона радником з питань національної безпеки.

Секретар Верховної Ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані повідомив, що Болтон брав участь у 2017 році у зустрічі іранської опозиційної «Організації моджахедів іранського народу» (ОМІН), яка підтримує повалення керівництва Ірану.

Шамхані, якого цитує офіційне інформаційне агентство «Фарс», заявив, що для «наддержави, це ганьба, що її радник із національної безпеки отримує зарплату від терористичного угруповання». У повідомленні не зазначено, що є будь-які докази свого звинувачення, і ОМІН заперечував, що він фінансував Болтона чи будь-якого іншого посадовця США.

Гарретт Маркіз, речник Болтона, заявив, що Болтон «не реагує на пропаганду уряду, який тривалий час був включений до списку державних спонсорів тероризму».

Болтон в минулому виступав за зміну режиму в Ірані і рішуче виступав проти іранської ядерної угоди 2015 року, яка передбачала скасування санкцій в обмін на обмеження ядерної програми Тегерану.

Дональд Трамп 22 березня оголосив, що Болтон обійме посаду радника з питань національної безпеки 9 квітня.

69-річний Джон Болтон кілька десятиліть був рупором республіканців на зовнішній арені. Серед його найбільш суперечливих заяв – прихильність до використання військової сили проти Ірану і Північної Кореї, про що мав бесіду на початку березня в Білому домі. Болтон активно виступав за введення військ США в Іраку в 2003 році, висловлювався проти ядерної угоди з Іраном 2015 року.

Болтон за свою політичну кар’єру послужив в адміністраціях президентів Рейгана, в Буша-старшого і молодшого.