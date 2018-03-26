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26 Березень 2018, Київ 13:01
Новини | Події

КВУ: у березні 51 депутат пропустив 90% голосувань у Раді

Комітет виборців України заявляє, що у березні 51 народний депутат пропустив 90% голосувань Верховної Ради, з них – п’ятеро депутатів не проголосували жодного разу.

Як повідомляє КВУ, серед депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць: Дмитро Ярош, Євген Бакулін, В’ячеслав Константіновський (заявив про складання повноважень), Олександр Онищенко і Сергій Клюєв.

За даними КВУ, значна частина депутатів проголосували лише кілька разів.

У березні Верховна Рада у режимі пленарних засідань працювала 10 днів.

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