Під російським посольством в Києві провели акцію «Лебедине озеро»

У Києві біля посольства Росії в Україні проходить акція-перфоманс «Лебедине озеро» не розкаже про викрадених в Криму», присвячена зникненням на анексованому півострові.

Як повідомляється, активісти і правозахисники вимагають від влади Росії знайти зниклих в Криму громадян України.

Біля будівлі посольства Росії в Києві активісти проводять щомісячні акції в рамках кампанії Find and Free («Знайти і звільнити»), спрямованої на пошук зниклих і звільнення затриманих людей в анексованому Криму.

За даними активістів, після анексії Криму Росією зникли 44 кримчан. 17 людей знайшли, 16 – досі вважають зниклими безвісти, шістьох знайшли мертвими, ще двоє – перебувають у місцях позбавлення волі.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.