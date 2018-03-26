Прокуратура підозрює 7 працівників «Охматдиту» у привласненні ліків на 8 мільйонів гривень

Київська прокуратура №10 оголосила про підозру семи працівникам національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» за фактами привласнення лікарських засобів на майже 8 мільйонів гривень, повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Як повідомив Лисенко на своїй сторінці в Facebook, підозру повідомили завідувачу аптечним складом лікарні «Охматдит», їй обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, також про підозру повідомили шістьом старшим медичним сестрам відділень лікарні, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

За даними слідства, завідувач аптечним складом НДСЛ шляхом зловживання своїм службовим становищем з 2012 по 2015 роки привласнювала лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 мільйона гривень.

У прокуратурі стверджують, що 6 старших медичних сестер, які, «будучи матеріально відповідальними особами та наділеними повноваженнями щодо можливості отримання, зберігання та контролю препаратів, обернули на власну користь лікарські засоби на загальну суму близько 5 мільйонів гривень.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охмадит» є багатопрофільним діагностично-лікувальним закладом, який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям. Щорічно в стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування до 18 тисяч дітей, близько 20 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.