У Польщі та країнах Балтії до МЗС викликані посли Росії

Посли Росії в Польщі, Естонії, Латвії та Литві викликані на зустрічі в міністерствах закордонних справ цих країн, повідомляють російські інформаційні агентства. У повідомленнях, поширених 26 березня, не вказані причини для таких викликів.

На зустрічі в Брюсселі минулого тижня лідери держав і урядів Євросоюзу вирішили відкликати з Москви для консультацій посла Євросоюзу в Росії Маркуса Едерера після отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері.

Раніше 26 березня міністр оборони Великої Британії Ґевін Вільямсон заявив, що світ має єдину позицію з Лондоном з приводу отруєння колишнього офіцера ГРУ і подвійного агента. Кремль заперечував будь-яку причетність до отруєння Скрипаля та заявляв, що «Британія проводить антиросійську кампанію».

Під час візиту до Естонії Вільямсон сказав, що підтримка Великої Британії з боку союзників стала поразкою президента Путіна.

Президент США Дональд Трамп також розглядає питання про вигнання деяких російських дипломатів, повідомило джерело, знайоме з ситуацією.