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26 Березень 2018, Київ 14:30
Новини | Міжнародні

Російські ЗМІ повідомили про смерть Сергія Мавроді

Сергій Мавроді

У столиці Росії, Москві, на 63-му році життя умер Сергій Мавроді – засновник МММ, одна з найбільших в історії Росії фінансових пірамід. Про це повідомили російські видання «Московский Комсомолец», «Интерфакс-Россия» і РБК.

Він помер в московській лікарні після того, як його з вулиці привезла карета швидкої допомоги, повідомляють видання з посиланням на власні джерела.

МММ була найбільшою фінансовою пірамідою, що була створена в Росії та інших країнах на території колишнього Радянського Союзу. За 5 років існування в неї вклали гроші понад 10 мільйонів людей. Засновника МММ Сергія Мавроді засудили в Росії за шахрайство на 4 з половиною роки. Однак у 2011 році він відновив діяльність піраміди під назвою МММ-2011. 2012 року, незадовго до краху МММ-2011, Мавроді також оголосив про початок нової піраміди МММ-2012.

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