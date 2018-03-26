Російські ЗМІ повідомили про смерть Сергія Мавроді

У столиці Росії, Москві, на 63-му році життя умер Сергій Мавроді – засновник МММ, одна з найбільших в історії Росії фінансових пірамід. Про це повідомили російські видання «Московский Комсомолец», «Интерфакс-Россия» і РБК.

Він помер в московській лікарні після того, як його з вулиці привезла карета швидкої допомоги, повідомляють видання з посиланням на власні джерела.

МММ була найбільшою фінансовою пірамідою, що була створена в Росії та інших країнах на території колишнього Радянського Союзу. За 5 років існування в неї вклали гроші понад 10 мільйонів людей. Засновника МММ Сергія Мавроді засудили в Росії за шахрайство на 4 з половиною роки. Однак у 2011 році він відновив діяльність піраміди під назвою МММ-2011. 2012 року, незадовго до краху МММ-2011, Мавроді також оголосив про початок нової піраміди МММ-2012.