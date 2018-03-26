Синоптики прогнозують короткочасне похолодання в середині тижня

У найближчі дні в Україні похолодає до незначних мінусових температур уночі, але до кінця тижня нічна температура стане плюсовою, а денні показники можуть стати вже й двозначними – +10 і більше. Такі прогнози оприлюднюють українські та зарубіжні синоптики.

«Завтра (27 березня – ред.) циклон та атмосферні фронти наженуть більше хмар і пройдуть періодичні дощі. Помірні опади очікуються вночі на Півдні та в центральних областях, а вдень – на Сході та у Центрі. На Заході та Півночі – або невеликий дощ, або просто волога хмарність», – вказує синоптик Наталка Діденко.

«Температура повітря вночі – близько нуля, десь –3 +3, завтра вдень +4 +9 градусів, на Півдні +7 +14 градусів. У Києві завтра може збільшитися хмарність і трохи покапає. Вночі до –2 градусів, вдень до +5, +6 градусів. У середу очікується короткочасне похолодання і мокрий сніг. Але вже надалі – ніяких мінусів навіть уночі», – додає український синоптик.

Схожі синоптичні картини малюють на найближчий тиждень і західні погодні сайти. Зокрема, сторінка Норвезького метеорологічного інституту вказує, що в ніч із середи на четвер, з 28 на 29 березня, в Києві можливий сніг, та й весь тиждень буде переважно хмарним, часом дощовим. Переважно хмарну погоду фахівці очікують у більшості регіонів України, можливі незначні опади, переважно у вигляді дощу.