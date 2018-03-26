Поліція Косова затримала сербського урядовця за незаконний в’їзд до країни

Поліція Косова затримала 26 березня в етнічно розділеному місті Мітровиця голову офісу уряду Сербії щодо Косова Марко Джурича, який в’їхав на територію країни попри заборону уряду в Приштині. Під час затримання поліцейські застосували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп етнічних сербів, які протестували проти арешту.

Представник поліції Бакі Келані заявив, що Джурича доправлять до столиці Косова Приштини. Перед тим поліція повідомила, що надіслала підкріплення на північ Косова, щоб зупинити в’їзд Джурича та інших сербських чиновників до країни.

Президент Сербії Александар Вучич після повідомлень із Косова скликав екстрене засідання Ради національної безпеки для обговорення ситуації.

Албанська етнічна більшість Косово заявила про незалежність від Сербії у 2008 році, проте Белград відмовився визнати державність своєї колишньої провінції. Незалежність Косова визнали 116 країн світу. Переговори про нормалізацію відносин, які відбувалися за посередництва Європейського союзу, нині припинилися.