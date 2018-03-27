МЗС Китаю не підтверджує повідомлень про візит Кім Чен Ина

Міністерство закордонних справ Китаю не підтверджує повідомлень про перебування в КНР північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

«Якщо будуть новини, ми опублікуємо їх», – повідомила на регулярному щоденному брифінгу прес-секретар МЗС Китаю Хуа Чунінг.

Китай має традиційно дружні відносини з Північною Кореєю, додала Чунінг.

Агенція Reuters повідомляє, що потяг, в якому, як вважається, перебувала високопоставлена делегація з Північної Кореї, покинула Пекін у вівторок.

Напередодні Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомило, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснив несподіваний візит до Пекіну.

Журналісти зазначають, що це його перша відома поїздка за кордон від 2011 року, коли він очолив КНДР.

Японська газета Kyodo News писала, що Кім Чен Ин прибув до Пекіну спеціальним потягом. За словами журналістів, поїзд був схожим на той, який незадовго до своєї смерті використовував батько лідера Північної Кореї Кім Чен Ір під час візиту до Китаю у 2011 році.

Кім Чен Ір помер у грудні 2011 року у віці 69 років. Це призвело до успадкування влади в Пхеньяні наймолодшим з трьох його синів – Кім Чен Ином, якому на той час було, як вважають, 26 років. Кім Чен Ин був проголошений спадкоємцем ще в 2009 році.