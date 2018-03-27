Поліція виявила 200 одиниць спеціальної військової техніки, яку хотіли продати на Житомирщині

Поліція Житомирської області заявляє, що виявила схему розкрадання спеціальної техніки і транспортних засобів у регіоні.

Як повідомляють правоохоронці 27 березня, на схему вони вийшли, розслідуючи під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону обставин пошкодження магістрального нафтопроводу.

«Упродовж двох тижнів було проведено низку обшуків у Новоград-Волинському районі й вилучено майже 200 об’єктів, підготовлених до продажу. Серед виявленої техніки – БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, у тому числі для транспортування людей по суходолу і на воді. Також вилучено значну кількість запчастин до неї, акумуляторні батареї, шини», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що в інтернеті було розміщене повідомлення про продаж вказаної техніки. На даний час правоохоронці встановлюють приналежність вищезазначеної техніки, зокрема, чи перебуває вона на відповідному обліку у військових частинах.

«Санкціоновані обшуки були проведені за кількома адресами, де зберігались транспортні засоби. Окрім, власне самої техніки, нами також вилучено і документи про її походження. Нині вказана в них інформація перевіряється», – заявив керівник поліції Житомирщини В’ячеслав Печененко.

Розслідування справи проводиться за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін від 3 до 5 років або ув’язнення строком від 3 до 8 років.

Поліція ініціює арешт на вказану техніку до з’ясування усіх обставин.

У Новограді-Волинському дислокується 30-я окрема механізована бригада Збройних сил України.