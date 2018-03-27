Порошенко і Лукашенко обговорили «питання порядку денного» відносин України і Білорусі

Президент України Петро Порошенко обговорив з своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком «питання порядку денного» двосторонніх відносин.

Як повідомляє прес-служба Порошенка, співрозмовники, серед іншого, обговорили підготовку до проведення Першого форуму регіонів України і Білорусі восени цього року, активізацію економічної співпраці між підприємцями обох країн.

Напередодні деякі ЗМІ повідомили, що затриманого в Білорусі за звинуваченнями у шпигунстві журналіста українського «Національного радіо» Павла Шаройка можуть обміняти на білоруса Юрія Політику, якого затримали в Україні також за звинуваченнями у шпигунстві. За даними видання, «Білоруський партизан», відповідну угоду вже погоджено.

В Адміністрації президента не повідомляють, чи обговорювали Порошенко і Лукашенко можливий обмін.