В Україні запустили платформу з просування українських розробок

В Україні запрацювала інформаційна платформа Start Up Club, або ж «Клуб української промоції». Серед завдань платформи — підтримка інноваційного українського бізнесу і просування українських розробок до країн ЄС. Про це на брифінгу у Києві повідомила одна з ініціаторів створення клубу, голова ради неурядового Інституту податкових реформ Олена Хотенко.

За її словами, підтримка інноваційного розвитку економіки, запровадження сучасних технологій в освіті та економіці, впорядкування податкової політики є важливими для України, до того ж Україна взяла на себе відповідні зобов’язання у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«В основі функцій та завдань, які стоять перед Клубом української промоції, – просування як молодої інноваційної української економіки, так і молодих підприємців. Так, для нашої економіки дуже важливі такі питання, як підтримка малого бізнесу через бізнес-інкубатори, через старт-апи, через підтримку урядовими програмами молодих талановитих людей і молодий бізнес», – відзначила Хотенко.

Прикладом такої підтримки, на думку Хотенко, може слугувати Польща. На цьогорічному Форумі «Європа-Україна», який працював у Польщі, Start Up Club представив досягнення українських фахівців з ІТ-сфери і виробників продукції так званої «креативної економіки».

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євро-атлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе напередодні повідомила, що цього року Верховна Рада вже ухвалила низку важливих законопроектів, реалізація яких необхідна для виконання Угоди.