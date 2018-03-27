У суді Москви розглянуть скарги Чийгоза й Умерова у справі про їхнє помилування – адвокат

У російському суді в Москві 28 березня відбудуться судові засідання з розгляду скарг представників керівництва Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова, повідомив російський адвокат Микола Полозов.

За його словами, на засіданнях розглянуть скарги Чийгоза і Умерова на постанови Тверського районного суду Москви про відмову в прийнятті до розгляду позовних заяв до адміністрації президента Росії.

Він додав, що «справа Веджіє Кашки» перебуває на дослідчій перевірці, проводиться комплексна судмедекспертиза.

Микола Полозов оскаржив відмови Тверського районного суду Москви прийняти до розгляду позови Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Зокрема, йдеться про позови щодо адміністрації президента Росії про надання інформації щодо указів про помилування.

26 січня стало відомо, що Тверський районний суд Москви відхилив позови.

У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Ахтема Чийгоза до восьми років колонії. Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Його звинувачували в організації масових заворушень.

Пізніше російський суд у Криму засудив до двох років колонії-поселення Ільмі Умерова. Його звинувачували в публічних закликах до сепаратизму.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила й передала Туреччині Умерова та Чийгоза. Пізніше звільнені лідери Меджлісу кримськотатарського народу приїхали до Києва.