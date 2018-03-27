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27 Березень 2018, Київ 17:57
Новини | Події

Футбол: збірна України перемогла Японію

Національна збірна України з футболу перемогла Японію в товариському матчі.

На 21-й хвилині Ярослав Ракицький відкрив рахунок ударом з-за меж штрафного майданчика. М’яч залетів у ворота після рикошету від японця Наоміті Уеди.

На 41-й хвилині ударом головою рахунок зрівняв Томоакі Макіно. Однак українці забили ще – на 69-й хвилині відзначився Олександр Караваєв після пасу Євгена Коноплянки.

Це був другий матч збірної України у 2018 році. 23 березня команда зіграла внічию із Саудівською Аравією також у товариському матчі.

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