Більше половини українців не перевіряють інформацію в ЗМІ – опитування

52% українців не перевіряють інформацію, отриману в ЗМІ, у протилежної сторони, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного на замовлення ГО «Детектор медіа».

При цьому 53,2% опитаних вважають, що самі здатні відрізняти якісну інформацію від дезінформації і фейку, тоді як 31% не впевнені, що зможуть, 4,1% не змогли відповісти.

35% респондентів стверджують: якщо вони отримали інформацію з українського загальнонаціонального, російського, місцевого ЗМІ або ЗМІ угруповань «ДНР» / «ЛНР», то вони перевіряють її у ЗМІ «іншої» сторони.

Водночас у разі суперечливої інформації з різних джерел 58% віддають перевагу українським загальнонаціональним ЗМІ і лише 1% віддали б перевагу російським ЗМІ або ЗМІ угруповань «ДНР» / «ЛНР».

При цьому кожен третій українець (38%) у такій ситуації не знає, якому б ЗМІ радше повірив.

Дослідження проводилося від 5 до 21 лютого 2018 року за фінансування Міністерства іноземних справ Данії («Даніда») і NED (США). Опитування проводили в усіх регіонах України, окрім АР Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися лише на територіях, які контролює Україна. Загалом було опитано 2 тисячі 43 респонденти.