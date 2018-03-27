У Стамбульському університеті відкрили спеціальність «Українська мова і література» – МОН

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що в Туреччині у Стамбульському університеті відкривають спеціальність «Українська мова і література».

«Це вперше студенти Туреччини отримали можливість у межах вищої освіти не просто вивчати українську мову, а й глибше зануритися в нашу культуру. Відкриття спеціальності відбулося дуже урочисто, за участі міністра народної освіти Туреччини та голови Ради вищої освіти Туреччини», – написала у Facebook міністр освіти Лілія Гриневич.

За її словами, сторони також домовилися провести безкоштовні літні курси з української мови для студентів, які вивчають українську мову в Туреччині. «Попередньо такі літні курси можуть стартувати вже цього року на базі українських вишів. Окрім цього, домовилися про співпрацю для вдосконалення систем забезпечення якості вищої освіти», – додала міністр.

Спеціальність «Українська мова та література» відкрили на факультеті літератури, кафедрі слов’янських мов і літератур. Зараз на бюджеті за спеціальністю вже навчається 18 студентів.

На спеціальності вивчають прикладне українське мовознавство, фонетику, морфологію, синтаксис української мови, усне та писемно-літературне мовлення, читання і тлумачення текстів, ділове листування, переклад художніх творів і навіть синхронний переклад. Також передбачено, що студенти вивчатимуть українську історію, культуру, літературу, лінгвокультурологію.

За даними МОН, в українських вишах навчається майже 2 тисячі 700 громадян Туреччини, у турецьких університетах здобувають освіту за повним циклом 464 українці.