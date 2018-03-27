Армія переходить на харчування за «каталогами» і стандартами НАТО – Міноборони

23 підрозділи Збройних сил України перейшли на харчування «за каталогами», з можливістю індивідуального коригування раціону, відповідно до стандартів НАТО, повідомляють у Міністерстві оборони. Нова система харчування поступово замінює нинішню, коли продукти для всієї армії постачають, зберігають і готують із них страви три приватні компанії, якість роботи яких є незадовільною, пояснює начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних сил України Микола Куклюк.

За його словами, відтепер раціон визначатиме командир кожного підрозділу, за каталогом зі 355 найменуваннями продуктів, враховуючи вподобання бійців. Каталог має електронний вигляд, і дозволяє сформувати будь-який раціон, якщо він не виходить за межі визначеного діапазону цін і забезпечує достатню калорійність харчування, пояснив посадовець.

«Електронна система розкладки продуктів не дозволить сформувати некалорійне або неякісне меню (у каталозі немає дешевших замінників для натуральних продуктів – ред.), також новий каталог містить нові продукти харчування: соки, гриби, кисломолочні та кондитерські вироби, на 40 % збільшилась норма м’яса, – наголошує Микола Куклюк. – Аутсорсингові компанії (ті, які забезпечують харчування армії останнім часом – ред.) не можуть надавати послуги під час висування військових частин з постійного місця дислокації. Тому перехід на нову систему передбачає введення штатних посад кухарів, які після відповідного навчання працюватимуть на новому сучасному обладнанні».

Якщо раніше страви для бійців ЗСУ готували фірми, які вигравали тендери, то зараз це робитимуть штатні кухарі, а компанії-переможці тендерів робитимуть лише щотижневу доставку продуктів до частин, уточнюють в Міноборони. За минулий рік до штату Збройних сил взяли 1200 кухарів, до кінця 2019 року, коли на харчування «за каталогом» перейдуть усі підрозділи, кухарів буде більш ніж чотири тисячі, пояснюють у Міноборони.

Окрім того, у відомстві наголошують, що для реформування військової кухні закуповується нове обладнання для готування страв – пароконвектомати. Що ж до оновленого сухого пайка, то набір продуктів у ньому так само збільшився, і для упаковок з основними стравами передбачено технологію саморозігріву, як у сухих пайках країн-членів НАТО.

Як повідомив Микола Куклюк, за новими технологіями і новими «каталогами» вже харчуються 23 тисячі українських вояків: це підрозділи спеціальних операцій, військово-морські сили та ракетні війська, виші та шпиталі Міноборони.

Для кращої координації командири та бійці щодня викладають фото та відео приготування страв на спеціальні акаунти у соцмережах, де обмінюються досвідом, і де нову систему харчування можуть аналізувати посадовці управління продовольчого забезпечення Міноборони. Наразі набір з 355 продуктів дозволяє солдатам харчуватися різноманітніше, а кухарям – працювати творчо, готувати різні страви української та західноєвропейської кухні, звітують у Міноборони.