У Кривому Розі оголосили день жалоби через загибель в АТО бійця 

28 березня в Кривому Розі оголошено день жалоби через загибель в АТО земляка, бійця Сергія Гранкіна з позивним «Балу». Відповідне розпорядження підписав міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул.

Як повідомили в мерії Кривого Рогу, у день жалоби в місті приспустять державні прапори України, скасують розважальні заходи, внесуть відповідні зміни до програм місцевого телебачення і радіо.

За інформацією міської ради, поховають Гранкіна на Алеї слави Центрального кладовища міста.

За даними волонтерів, 46-річний житель Кривого Рогу, старшина мінометної батареї 54-ї окремої механізованої бригади, загинув 24 березня під обстрілами, в районі Троїцького на Світлодарській дузі.

За особисту мужність Сергій Гранкін посмертно нагороджений знаком «За заслуги перед містом».

За даними з Книги пам’яті, станом на грудень 2017 року в зоні АТО загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 432.